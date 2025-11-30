"Челси" измъкна 1:1 от лидера "Арсенал" с 10 човека

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" завърши наравно 1:1 като гост срещу 10 футболисти от "Челси" в мач от 13-ия кръг в шампионата на Англия, съобщава БТА.

В 38-ата минута Мойсес Кайседо получи червен картон за нарушение срещу Микел Мерино и намеса на видео асистент реферите.

Три минути след почивката Жоао Педро опита да се разпише, но Давид Рая изби топката в ъглов удар. При изпълнението на статичното положение Трево Чалоба с глава след подаване на Рийс Джеймс откри резултата в лондонското дерби.

Само 11 минути по-късно Мерино изравни след пробив и центриране на Букайо Сака.

"Артилеристите", които имат 17 поредни мача без поражение във всички турнири, водят в класирането с актив от 30 точки, с 5 пред "Манчестър Сити". "Челси" има 24 пункта и е на трета позиция до момента.