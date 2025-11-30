"Айнтрахт" измъкна равенство срещу "Волфсбург" с гол от дузпа в добавеното време

Миши Батшуай вкара гол от дузпа в добавеното време и "Айнтрахт Франкфурт" се добра до равенство 1:1 срещу "Волфсбург" в мач от 12-ия кръг на германското първенство по футбол. Така "Франкфурт" спечели 21-та си точка и се доближи на една от зона Лига на конференциите, където е "Щутгарт".

"Волфсбург" поведе в резултата в 67-та минута, когато Саел Кумбеди подаде прецизен пас към Арон Зентер и той преодоля стража на домакините за 1:0. "Франкфурт" обаче стигна до изравняване в добавеното време, след като Батшуай стреля в горния ляв ъгъл на Камил Грабара от дузпа за равенство 1:1.

"Вофлсбург" остана без победа в пети пореден мач във всички турнири и е с точка над позицията за плейоф за оставане, където в момента е "Хайденхайм".

"Фрайбург" се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу "Майнц" след голове на Лукас Кублер, Винченцо Грифо преди почивката и на Йоан Мансамби и Патрик Остерхаге през второто полувреме. Червен картон от гостите получи Паул Небел в 28-ата минута.

"Фрайбург" се изкачи на осмо място, докато "Майнц" е на 18-та позиция.