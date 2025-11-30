ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивет Горанова: Това не съм истинската аз!

Валери Божинов с подкрепа към Любо Пенев, след като плака за Боби Михайлов

Валери Божинов

Емоционалният и изключително добродушен бивш футболист Валери Божинов отправи публично послание към Любослав Пенев, след като научи, че легендарният български футболист е приет в онкологична болница с тежко заболяване.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", написа Валери Божинов, споделяйки снимка на Любо Пенев и своята подкрепа.

По-рано през деня Божинов се разплака в студото на БНТ, говорейки за получия инсулт бивш капитан на националния отбор и президент на БФС Борислав Михайлов. 

"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", заяви през сълзи Валери Божинов.

