Тежък провал за национал в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национален защитник Атанас Чернев имаше тежка нощ 12-ия кръг на португалското първенство, след като неговият "Ещрела" (Амадора) падна с 0:4 при гостуването на "Спортинг" (Лисабон). Лисабонските „лъвове" решиха всичко до 25-ата минута, когато вкараха три попадения.

Чернев остана на терена обаче само 33 минути, когато беше заменен от Отавио. Българинът имаше персонална вина за втория гол, когато изпусна Франсиско Тринкао, навлязъл в наказателното поле и направил асистнеция за Луис Суарес в 11-ата минута. Юношата на "Ботев" (Пловдив) през лятото пристигна в Амадора със свободен трансфер.