ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бруно Фернандеш изпревари Пол Скоулс по асистенции...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21820069 www.24chasa.bg

Тежък провал за национал в Португалия

1444
Атанас Чернев Снимка: instagram.com/_ach9_/

Българският национален защитник Атанас Чернев имаше тежка нощ 12-ия кръг на португалското първенство, след като неговият "Ещрела" (Амадора) падна с 0:4 при гостуването на "Спортинг" (Лисабон). Лисабонските „лъвове" решиха всичко до 25-ата минута, когато вкараха три попадения.

Чернев остана на терена обаче само 33 минути, когато беше заменен от Отавио. Българинът имаше персонална вина за втория гол, когато изпусна Франсиско Тринкао, навлязъл в наказателното поле и направил асистнеция за Луис Суарес в 11-ата минута. Юношата на "Ботев" (Пловдив) през лятото пристигна в Амадора със свободен трансфер.

Атанас Чернев Снимка: instagram.com/_ach9_/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България