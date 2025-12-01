104-а победа за Микаела Шифрин в ските

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Микаела Шифрин спечели слалома в Копър Маунтин (САЩ), пети кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини. 30-годишната американка записа рекордната 104-та победа в състезанията за Големия кристален глобус и 12-та на родна земя. Това е общо 67-ми успех в слалома за нея и трети пореден в техничната дисциплина през настоящия сезон.

Шифрин завърши с общо време 1:48.75 минути (52.94 и 55.81 секунди), изпреварвайки с 1:57 секунди германката Лена Дюр. Трета се нареди албанката Лара Колтури, изостанала на 1:85 секундиа.

В генералното класиране през сезона, състоящ се от общо 37 старта, води Шифрин с 368 точки, пред Колтури с 278 и Лена Дюр с 224 точки.