ЦСКА в серия, БФС взема мерки с картоните

ЦСКА влезе в серия след ужасяващия старт в първенството, което не е по вкуса на някого в БФС. При шестата поредна победа на “червените” с 4:0 над “Спартак” във Варна те получиха три предупреждения за първите 32 минути на мача. Едното бе за Бруно Жордао, който изгоря за двубоя с “Локо” (Пд) в сряда. Той е от изключителна важност дали един от двата отбора, победил лидера, ще влезе в четворката на полусезона. В момента Жордао е един от най-силните козове в състава на Христо Янев, като се намира в страхотна форма.

Докато картонът на Илиан Илиев-младши бе напълно заслужен, този на Жордао минава в графата леко пресилен.

Двубоя пропусна Адриан Лапеня, който също вече натрупа 5 предупреждения от началото на сезона. Следващият е левият защитник Мартино, който успя да се предпази от картон във Варна.

В същото време съдията Венцислав Митрев не даде очевидни предупреждения на домакините, като например задържане в гръб за фланелката или пък симулация в наказателното поле.

Всяко задържане за екипа отзад е задължително предупреждение според изискванията на ФИФА, но явно за съдийската комисия на БФС изискванията са малко по-различни.

Следващите мачове на ЦСКА са наистина най-важните на този етап, след като първо е двубоят с пловдивчани, а след това е гостуването на “Черно море” във Варна, също съперник за място в четворката на плейофите. И накрая е домакинството на “Локо” (Сф) за купата, от което пък зависи целият сезон, след като за титла е трудно да се говори в Борисовата градина.

ЦСКА имаше тотално предимство във Варна и пропусна да запише най-голямата си победа от началото на сезона. Така най-голямата победа остана 5:1 над “Берое”.

“Червените” отправиха 11 точни удара и общо 22 към Максим Ковальов. Два от неточните бяха греди на Леандро Годой, който пропусна да направи хеттрик. Йоанис Питас и Михамед Брахими направиха невероятни пропуски, а вратарят на домакините записа невероятни спасявания.

И все пак в началото на мача ЦСКА имаше проблеми по десния фланг на защитата и Христо Янев трябваше да премести Петко Панайотов пред Давид Пастор, за да спре набезите на Шаде, който бе безспорно най-добрият за домакините.

Добрият резултат позволи на Христо Янев да пусне на терена и играчи, за които феновете бяха забравили като Давид Сегер и Сейни Санянг.

Така не се наложи някой да бъде пращан във втория отбор, който разгроми с 4:0 плевенския “Спартак” във Втора лига. Разписаха се Радослав Живков, Иван Тасев, Йоан Борносузов и Мартин Сораков от дузпа, като всичките са тренирали или са били част от първия отбор.

Вторият тим на ЦСКА върви пети в класирането и има прилични резултати. Третият тим обаче е доста зле в Югозападната “В” група, след като загуби с 2:3 от “Кюстендил” в последния есенен кръг на първенството. Така тимът на Даниел Мораеш е едва 14-и в класирането.

Третият тим в момента е най-необлагодетелстван от липсата на терени. Той играе мачовете си в Костинброд, докато вторият е на стадиона на ДИТ в Драгалевци.

Евентуално при завършването на един терен на школата там могат да се преместят мачовете от Югозападната “В” група.

По принцип ръководството на ЦСКА е определило тези два отбора да играят мачовете си на базата в Панчарево, когато бъде построен малък стадион на мястото на бившето стрелбище. Все още обаче няма промяна на ПУП за целта. Иначе плановете за базата са напълно готови и строителството може да започне при изваждане на разрешително. Когато бъде завършена тренировъчната база на ЦСКА, ще е една от най-модерните в България с четири открити и поне един закрит терен, както и зала за зимна подготовка.

В момента първият отбор тренира на терен номер 3, който бе напълно реконструиран, след като целият бе в локви. Поправена бе напоителната система на терен №1, който ще е напълно готов за пролетта, след като тревата за него бе засята, а не на чимове, както се действаше до момента. Положен е и нов асфалт на част от алеите в Панчарево.

В най-скоро време трябва да приключи и обшиването на “Българска армия” със стоманена конструкция и да се стартира фасадата на игрището.

