На 6000 км - Мони лидер в Русия, Вени феномен във Франция

Волейболните герои на България със закваската на световни вицешампиони Мони Николов и Вени Антов блестяха почти по едно и също време на 6000 километра разстояние един от друг.

Навършилият миналия понеделник 19 години разпределител и воденият от Пламен Константинов “Локомотив” се завърнаха на победния път в руския елит след първата си загуба за сезона - от “Динамо” в Москва преди 6 дни.

В пълната зала в Новосибирск Мони и съотборниците му удариха “Оренбург” с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19). Българското явление в световния волейбол се справи на ниво с функциите си и получи най-високата оценка в мача. Той завърши с 4 точки (2 блока). Така “Локомотив” с 9 победи и 1 загуба си върна първото място във временното класиране заради по-добра геймова разлика от шампиона “Зенит” (Казан). В щаба на “Локомотив” помощник е Андрей Жеков, който бе помощник на селекционера ни Джанлоренцо Бленджини през лятото.

С пристигането си в Русия Мони много бързо се превърна в любимец на феновете, които след мача с “Оренбург” го зарадваха с подаръци за рождения ден.

Във Франция Антов буквално превъртя играта. 21-годишният диагонал записа феноменалните 45 точки за победата на “Туркоан” с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) като гост на водения от бившия национален селекционер на България Силвано Пранди “Шомон”. Още по-впечатляващото бе, че 44 дойдоха от бесните атаки на 21-годишния диагонал. Към тях двукратният шампион с “Левски” добави 1 от блокада. В отминалите 8 мача от първенството Вени е записал общо 162 точки. “Туркоан” е трети със 7 победи, 1 загуба и 19 точки.



Победа за Верстапен, 3-ма

с шанс за титлата във Ф1

Двама се дебнат, а третият печели.

Точно това се получи в състезанието за Голямата награда на Катар във Формула 1. Ландо Норис се нуждаеше от победа, за да си осигури титлата кръг преди края на сезона, но заради стратегията на “Макларън” ще трябва да почака.

Първото място е за четирикратния шампион Макс Верстапен с “Ред Бул”. Втори завърши стартиралият от първа позиця Оскар Пиастри с другия “Макларън”, следван от Карлос Сайнц (“Уилямс”) и Норис.

В края Ландо май бе пропуснат от Кими Антонели (“Мерцедес”) и е 4-и. Така преди Абу Даби Норис има 408 точки, Верстапен е с 396, а Пиастри - с 392.

Точки още в първото си основно състезание във Формула 2 успя да вземе Никола Цолов.

Пилотът на “Кампос рейсинг” стартира 7-и. След смяната на гуми обаче механиците не освободиха безопасно автомобила му и това доведе до наказание от 5 секунди. Въпреки това вицешампионът и рекордьор по победи във Формула 3 се класира 7-и и взе 6 т., с които е 18-и в генералното класиране. Победител на “Лусаил” в Катар стана Виктор Мартен (Фр). Леонардо Форнароли (Ит) завърши втори и това му бе достатъчно, за да спечели титлата.

“Като за първи път мисля, че се получи добре. Финал в топ 10- няма как да не съм доволен. Вече се чувствам по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от автомобила”, коментира Цолов. В спринтовото състезание в събота той се движеше на трето място, но при рестарт заради автомобил за сигурност обиколка преди края бе атакуван от Рафаел Виягомес (Мекс) и излезе от трасето, като пропадна до 10-ото място на финала. По-късно Никола обясни, че течността в спирачките му е прегряла и по тази причина е трябвало да бъде по-консервативен в първия завой след рестарта. (24часа)

Никола Цолов взе точки още

при дебюта си във Формула 2