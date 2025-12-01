ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" с 9 титуляри каталунци за първи път от 66 г.

Снимка: Ройтерс

9 каталунски футболисти бяха в стартовия състав на „Барселона" срещу „Алавес" (3:1) за мача от 13-ия кръг на Примера дивисион Това се случва за първи път в испанското първенство от 66 години.

На 29 ноември „Барса" отбеляза своята 126-та годишнина. В този ден Ханзи Флик пусна на терена Жоан Гарсия, Алекс Балде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Ерик Гарсия, Марк Касадо, Марк Бернал, Дани Олмо и Ламин Ямал. Седем от тях, с изключение на Жоан Гарсия и Жерар Мартин, са юноши на клуба.

Подобен пример може да бъде открит и в мач от шампионата на Каталуния срещу „Еспаньол" през 1937 г., по време на Гражданската война в Испания.

Снимка: Ройтерс

