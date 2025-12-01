Заради клаустрофобия Неймар държи вратата на тоалетната отворена

Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие разкри за особеност на бразилската звезда Неймар.
„Веднъж бях направо смаян. Тогава бяхме на тренировъчната база. Влязох в тоалетната и видях Неймар да седи на тоалетната чиния. Вратата на неговата кабинка беше отворена.
Веднага излязох, а Абду Диало видя, че съм се замислил. Той ме попита какво се е случило. Аз отговорих: „Току-що влязох в тоалетната, а там Неймар е по нужда с отворена врата."
Диало отвърна: „Това е нормално, той има клаустрофобия." Той никога не се заключва, винаги оставя вратата отворена", разказа Летелие.