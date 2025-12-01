ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради клаустрофобия Неймар държи вратата на тоале...

Заради клаустрофобия Неймар държи вратата на тоалетната отворена

Неймар Снимка: Ройтерс

Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие разкри за особеност на бразилската звезда Неймар.

„Веднъж бях направо смаян. Тогава бяхме на тренировъчната база. Влязох в тоалетната и видях Неймар да седи на тоалетната чиния. Вратата на неговата кабинка беше отворена.

Веднага излязох, а Абду Диало видя, че съм се замислил. Той ме попита какво се е случило. Аз отговорих: „Току-що влязох в тоалетната, а там Неймар е по нужда с отворена врата."

Диало отвърна: „Това е нормално, той има клаустрофобия." Той никога не се заключва, винаги оставя вратата отворена", разказа Летелие.

