Уникалният Джорджо Рока открива сезона в Банско

Един от скиорите с уникално постижение в световната купа ще гостува в Банско за откриването на сезона на 13 декември. 50-годишният италианец Джорджо Рока заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели и Марсел Хиршер има пет поредни победи в слаломи от веригата. Това го поставя на второ място след рекордните 7 поредни на сънародника му Алберто Томба.

Рока ще се събере в България с Марк Жирардели, който е почетен гражданин на Банско и също ще бъде на откриването на сезона по традиция. Двамата ще оглавят отборите за играта "Влез в отбора на шампиона".