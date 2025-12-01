ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 9 души с достъп до Михаел Шумахер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21820177 www.24chasa.bg

Уникалният Джорджо Рока открива сезона в Банско

1720
Банско

Един от скиорите с уникално постижение в световната купа ще гостува в Банско за откриването на сезона на 13 декември. 50-годишният италианец Джорджо Рока заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели и Марсел Хиршер има пет поредни победи в слаломи от веригата. Това го поставя на второ място след рекордните 7 поредни на сънародника му Алберто Томба.

Рока ще се събере в България с Марк Жирардели, който е почетен гражданин на Банско и също ще бъде на откриването на сезона по традиция. Двамата ще оглавят отборите за играта "Влез в отбора на шампиона".

Банско

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България