Само 9 души с достъп до Михаел Шумахер

Само 9-има са в изключително ограничения кръг от хора, които имат право да виждат Михаел Шумахер. Това са съпругата му Корина, децата Мик и Джина Мария, бившият мениджър Сабине Кем, Жан Тод и Рос Браун, които бяха шефове на седемкратния световен шампион във Формула 1, както и експилотите Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Маса.

Реално погледнато, споменатите са единствените, които знаят какво е състоянието на Шумахер след инцидента на ски в Мерибел през 2013 г.

Срещу семейството на Михаел няколко пъти са правени опити за изнудване със заплаха да бъдат публикувани снимки, видеоклипове и медицински документи, откраднати от компютър.

