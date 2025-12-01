ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 9 души с достъп до Михаел Шумахер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21820184 www.24chasa.bg

Само 9 души с достъп до Михаел Шумахер

1584
Михаел Шумахер

Само 9-има са в изключително ограничения кръг от хора, които имат право да виждат Михаел Шумахер. Това са съпругата му Корина, децата Мик и Джина Мария, бившият мениджър Сабине Кем, Жан Тод и Рос Браун, които бяха шефове на седемкратния световен шампион във Формула 1, както и експилотите Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Маса.

Реално погледнато, споменатите са единствените, които знаят какво е състоянието на Шумахер след инцидента на ски в Мерибел през 2013 г.

Срещу семейството на Михаел няколко пъти са правени опити за изнудване със заплаха да бъдат публикувани снимки, видеоклипове и медицински документи, откраднати от компютър.

Михаел Шумахер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България