Само 9 души с достъп до Михаел Шумахер

Фен на гостуващ тим пробяга 72 км до стадиона на „Аякс"

Снимка: Ройтерс

Фен на „Екселсиор" на име Дилън пробяга 72 километра до стадиона на „Аякс", за да посети гостуването от 13-ия кръг на нидерландското първенство.

„Отначало исках да бойкотирам мача заради не гостоприемството, с което се сблъсквам по време на гостуванията на „Аякс". Чух, че и други фенове се чувстват по същата начин.

На „Йохан Кройф Арена" няма дори покрив над гостуващия сектор, а веднъж там ни проверяваха за татуировки в подкрепа на „Фейенорд" (и двата клуба са базирани в Ротердам). Тази година най-накрая ни разрешиха да паркираме до арената, но трябваше да платим 21 евро за място.

Вместо да бойкотирам мача, си помислих: ще бягам до стадиона. Когато пристигнах, бях много изненадан, че все още имам сили да викам за отбора", каза фенът.

Трябва да отбележим, че „Екселсиор" спечели тази среща с резултат 2:1.

