Нойер за Германия: Не значи не!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на „Байерн" Мануел Нойер отново бе запитан дали би приел да се върне в националния на Германия, от който се оттегли през лятото на миналата година след европейското първенство.

„Не означава не! С абсолютно съзнателна цел приключих участията си за Германия. Искам изцяло фокусът ми да е върха клубния отбор", натърти 39-годишният страж.

Темата за евентуалното му връщане в бундестима е породена от това, че наследникът му Марк-Андре тер Стеген не пази в „Барселона".

На вратата на Германия сега е Оливер Бауман, но той няма класата на двамата, а следващото лято идва световно първенство.