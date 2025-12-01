ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 декември

Меси срещу кошмар за титлата в САЩ

Лео Меси Снимка: Ройтерс

Лионел Меси и “Интер Маями” ще играят за титлата в професионалната лига на САЩ и Канада, но аржентинецът ще се изправи срещу личния си кошмар в мача.

Съперник на тима, собственост на Дейвид Бекъм, е “Ванкувър Уайткепс”, който е воден на терена от Томас Мюлер, а германецът има ужасяваща статистика срещу Лео. Двамата са се изправили в 10 мача един срещу друг в кариерите си, като Мюлер има 7 победи, а две от тези на Меси са в контроли на националните отбори.

Или при официалните срещи резултатът е 7:1 в полза на Мюлер, като това включва разгрома на “Барселона” от “Байерн” с 2:8 в Шампионската лига и 0:1 след продължения във финала на световното първенство през 2014 г.

