Треньорът на Груев обвини “Сити” в измама с Донарума

dНаставникът на “Лийдс” Даниел Фарке избесня след загубата от “Манчестър Сити” с 2:3 заради измамните тактики на вратаря на домакините Джанлуиджи Донарума и неговия треньор Пеп Гуардиола.

Скандалният момент дойде около 60-ата минута на мача, когато очевидно за всички Донарума се свлече, без да е докоснат, а гостите напъваха да направят 2:2. В този момент Гуардиола привика всичките си играчи, за да им даде допълнителни наставления.

“Всички видяха за какво става въпрос. Дори четвъртият съдия. Но ми обясни, че няма какво да направят, защото ръцете им са вързани”, заяви Фарке след загубата, която прати “Лийдс” в зоната на изпадащите. “Може би трябва да се помисли да се промени правилникът. В такива ситуации да има наказание. Дори да се намалява допълнителното време”, допълни германецът.

Фарке пусна национала Илия Груев като титуляр и българинът му се отплати със силна игра. Той е с най-висока оценка от всички футболисти в центъра на терена и нападението. Повече от него са оценени само двама защитници. Отново се прояви с точност на пасовете, която бе 95%, като участва и в 11 дуела на терена, което бе най-много от съотборниците му от “Лийдс”.