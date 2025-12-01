Дамската щафета на България с най-силно класиране от 20 г. в биатлона

Дамската ни щафета (4х6 километра) даде позитивен старт на България в световната купа по биатлон. В шведския зимен център Йостерсунд Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова влязоха в топ 10, завършвайки на 9-ата позиция. Това се оказва най-доброто класиране на биатлонистките ни от олимпийските игри в Торино преди близо 20 г.

Тогава на италиански сняг звездното ни поколение Павлина Филипова, Радка Попова, Ирина Никулчина и Екатерина Дафовска завърши на 8-о място. В предишните си 3 старта пък квартетът ни се представя още по-добре с 5-а и две 7-и позиции в световната купа.

В Йостерсунд солидна причина за доброто представяне бе чудесната стрелба и на 4-те момичета. Валя, Милена Мария и Лора използваха само 3 допълнителни патрона за общо 40-те мишени. Най-близо до тях бяха словачките с 6.