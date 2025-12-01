Загуби за Илия Груев и Павел Дочев в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските треньори в Германия Илия Груев и Павел Дочев записаха загуби.

Първият, който е помощник на Маркус Анфарг в щаба на „Фортуна" (Дюселдорф), си тръгна разочарован от Дрезден, където гостите отстъпиха с 1:2 срещу местния „Динамо" в среща от 14-ия кръг на Втора бундеслига.

Тимът на Груев е 14-и с 14 точки от 18 участници в дивизията си.

Във втория си мач начело на „Улм" Дочев записа 0:1 от „Мюнхен 1860" в III лига на Германия.

Така отборът му е 18-и с 13 точки. Лигата има 20 участници.

В нея Дочев е рекордьор като треньор вече с 368 мача.