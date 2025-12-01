Свършиха билетите за България - Полша

Президентът на волейболната ни федерация Любо Ганев коментира в подкаста „VolleyCast" как вървят продажбата на билети за предстоящото европейско за мъже в София през 2026 година.

"Билетите са в продажба още 7 ноември. В първия ден продадохме 11 000 билета, но това не са само за мачове, а и от пакета "Следвай твоя отбор". Ако твоят отбор е България - за 5-те мача на България. Към момента, билети за мача България - Полша - няма! Свърши ли са! Пакетни билети за всички двубои на България - няма, защото капацитетът, който бяхме пуснали за такива билети свърши.

Все още имаме билети за другите мачове на България. Откриващият мач със Северна Македония, към мачът с Португалия има доста голям интерес, мачът с Украйна, за двубоя с Израел, може би има най-малък интерес. Но всички тези пакетни билети, които продаваме сега хората си купуват с намаление, те важат до 31 юли.

След 31 юли спират да се продават всички пакетни билети - "Следвай отбора си" или "Билет за турнира" или билет за груповата фаза. Остават само билет за мачовете. Аз апелирам към всички фенове, които още не са успели да си вземат билети: "Вземете си защото, не мога да гарантираме, че ще имаме. Към момента имаме блокирани някакви билети, но ние трябва да ги пазим до 2 месеца преди ЕвроВолей 2026, които са за медии, журналисти. Защото ако са предвидени 50 места за журналисти, а те са акредитирани 120, то ти трябва да ги слоиш някъде. Така че максимум ще се освободят 120/150 билета, но няма да се освободят 5000", заяви легендата.