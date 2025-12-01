ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледни подаръци за всеки – бързо, достъпно, магич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21820807 www.24chasa.bg

ЦСКА подкрепи Любо Пенев в тежкия момент: Ти отново ще спечелиш!

3124
Любослав Пенев

ЦСКА изрази подкрепа към славния си голмайстор и треньор Любослав Пенев в този труден момент, заявиха от клуба.

"Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.

Любо, мислите на цялата "армейска" общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", се казва в изявление на "червените".

Легендарният нападател се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване.

Любослав Пенев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България