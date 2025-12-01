ЦСКА подкрепи Любо Пенев в тежкия момент: Ти отново ще спечелиш!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА изрази подкрепа към славния си голмайстор и треньор Любослав Пенев в този труден момент, заявиха от клуба.

"Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.

Любо, мислите на цялата "армейска" общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", се казва в изявление на "червените".

Легендарният нападател се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване.