Национали записаха загуби в Италия

Носителката на "Златната топка" си счупи крака

Айтана Бонмати Снимка: instagram.com/aitanabonmati/

Носителката на „Златната топка" при жените за последните три години Айтана Бонмати отпадна от състава на Испания за мача-реванш на финала на Лигата на нациите у дома срещу Германия, след като си счупи крака по време на тренировка.

Полузащитникът на "Барселона" падна по време на тренировка в неделя и тестовете разкриха фрактура на лявата фибула.

Бонмати ще се завърне в Барселона, за да започне периода си на възстановяване.

Защитаващият титлата си отбор на Испания е домакин на Германия във вторник, след като първият мач завърши без голове.

Айтана Бонмати Снимка: instagram.com/aitanabonmati/

