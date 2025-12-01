Носителката на "Златната топка" си счупи крака

Носителката на „Златната топка" при жените за последните три години Айтана Бонмати отпадна от състава на Испания за мача-реванш на финала на Лигата на нациите у дома срещу Германия, след като си счупи крака по време на тренировка.
Полузащитникът на "Барселона" падна по време на тренировка в неделя и тестовете разкриха фрактура на лявата фибула.
Бонмати ще се завърне в Барселона, за да започне периода си на възстановяване.
Защитаващият титлата си отбор на Испания е домакин на Германия във вторник, след като първият мач завърши без голове.