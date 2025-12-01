"Манчестър Сити" плаща 74 млн. евро за ганаец през януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" обмисля да подсили атаката си през зимния трансферен прозорец. Според авторитетният вестник The ​​Times, "гражданите" искат да подпишат с 25-годишния нападател на "Борнемут" Антоан Семеньо през януари.

"Манчестър Сити" може да активира клаузата за откупуване на ганайското крило в договора му с "Борнемут". В този случай „гражданите" трябва да платят около 74 милиона евро за трансфера на играча.

Семеньо играе за "Борнемут" от януари 2023 г. Нападателят премина в клуба от английската Висша лига от "Бристъл Сити" за 10,25 милиона евро. През този сезон той има шест гола и три асистенции в 12 мача от първенството.