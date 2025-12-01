Обвиняван в залагания халф на "Уест Хем" получи два жълти картона за 1 минута срещу "Лувърпул"

Бразилският халф на "Уест Хем" Лукас Пакета се озова в поредната скандална ситуация по време на мача с "Ливърпул" в Лондон в мач от Висшата лига в неделя, спечелен с 2:0 от гостите.

В 83-ата минута, при резултат 0:1, съдията Дарън Инглънд свири нарушение в полза на "червените". Пакета започна да размахва ръце към съдията и да изразява възмущението си, въпреки че не участва във въпросната ситуация. Бразилецът веднага получи жълт картон за спор със съдията.

Пакета продължи бурно да жестикулира. Съдията се отдалечи от играча и не му показа втори картон, но в един момент, когато Пакета започна да го преследва, извади втори жълт картон от джоба си и изгони Лукас.

През май 2024 г. Пакета беше заподозрян в нарушения на правилата за залагане и неправомерно поведение. През лятото на 2025 г. той беше оправдан по обвинението в умишлено получаване на жълти картони, но през септември беше разкрито, че въпреки това е бил глобен с 150 000 паунда за нарушението като част от разследването.

"Абсурдно е животът и кариерата ти да са под натиск в продължение на две години, без федерацията да ти предоставя каквато и да е психологическа подкрепа. Може би моето "нелепо поведение" е просто отражение на това, през което съм преминал, и, изглежда, през което все още трябва да премина. Простете ми, ако не съм перфектен", написа в своя защита Пакета в социалните мрежи.