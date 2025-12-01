Оперираха звездата ни в спортната гимнастика - Валя Георгиева пак ще доказва, че може "да лети"

Звездата на българската спортна гимнастика Валентина Георгиева претърпя операция на коляното. Двукратната европейска вицешампионка на прескок веднъж трябваше да покаже на всички своите дух и воля, възстановявайки се от тежка травма, учейки се буквално отново да ходи, за да полети до пето място на олимпийските игри в Париж, извоювано около 18-ия й рожден ден.

Предишната контузия Валя получи на европейското първенство през 2022 г. в Мюнхен. В квалификациите на прескок по време на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) през тази година Георгиева отново получи тежка контузия.

Операцията на възпитаничката на Филип Янев е успешна. Интервенцията бе извършена пак от д-р Иван Василев и неговия екип в „Спортсклиник Еуровита" в София. Иван Василев е едно от най-големите имена в областта - специалист по ортопедия, спортна травматология и артроскопска хирургия.