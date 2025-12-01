Фенове на "Аякс" прекратиха мач с фойерверки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Аякс" остро критикува "абсолютно скандалните" фойерверки, които феновете запалиха и които доведоха до прекъсването на мача им от нидерландската Ередивизи срещу "Грьонинген" на „Йохан Кройф Арена" в неделя.

Съдията Бас Нийхайс изведе играчите от терена пет минути след началото, след като зад една от вратите бяха запалени фойерверки и сигнални ракети, а стадионът се изпълни с дим.

Опитите за подновяване на мача 45 минути по-късно бяха посрещнати с още фойерверки, което накара съдията официално да прекрати мача.

"Аякс" смята случилото се на стадиона тази вечер за абсолютно скандално. Извиняваме се на всички, които са били засегнати по някакъв начин. Безопасността на зрителите и играчите е изложена на риск. Това е неприемливо. Категорично се дистанцираме от това неправомерно поведение. Фойерверките нямат място на стадиона", заявиха от гранда от Амстердам.