Национали записаха загуби в Италия

"Монца", в който играе националът Мартин Атанасов, както и Жасмин Величков от младежката ни формация, допусна 6-а поредна и общо 8-а загуба от началото на сезона в италианския волейболен елит.

Тимът на българите отстъпи като домакин на един от водещите отбори на Ботуша - "Пиаченца" с 0:3 (23:25, 23:25, 17:25).

Атанасов бе втори по резултатност с 10 т., а Величков влезе няколко пъти за изпълнение на сервис.

Георги Татаров и Илия Петков, които също като Мартин станаха световни вицешампиони във Филипините през септември, паднаха с техния "Гротадзолина" като гости на "Модена" с 1:3 (18:25, 25:21, 18:25, 18:25).

Татаров записа 16 т., а Петков - 5.

Тимът им е последен без победа до момента в 8 мача.

С 1 успех "Монца" е предпоследен.