Нападател на "Манчестър Юнайтед" с първи гол от една година

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Джошуа Зиркзее вкара гол в мач от английската Висша лига за първи път от 364 дни. Нидерландецът се разписа при победата на "червените дяволи" с 2:1 над "Кристъл Палас" в 13-ия кръг от Висшата лига на стадион "Селхърст Парк" в Лондон.

Голът, отбелязан в 54-ата минута, беше първият за Зиркзее за сезона. Нападателят отбеляза последното си попадение за "Юнайтед" в английската Висша лига на 1 декември 2024 г. срещу "Евертън" (4:0).

Джошуа Зиркзее е отбелязал четири гола и е дал две асистенции в 38 мача от Висшата лига.

Миналия юли "Манчестър Юнайтед" плати на "Болоня" 42,5 милиона евро за трансфера му.