Роналдо подари на португалските национали 35 поръчкови часовници за поне 100 000 евро бройката

На 8 юни Португалия победи Испания на финала на Лигата на нациите. На "Алианц Арена" в Мюнхен резултатът беше 2:2 след 120 минути игра, но Португалия се оказа по-силна в изпълнението на дузпи.

Сега стана ясно, че по случай спучулването на трофея капитанът Кристиано Роналдо е подарил на всеки от съотборниците и екипа от националния отбор на Португалия с поръчков швейцарски часовник.

За този повод марката часовници Jacob & Co е проектирала 35 уникални и ексклузивни часовника, изцяло в съответствие с темата. На часовника са озабразени логото на португалския национален отбор, както и купата от Лигата на нациите. Червеният и зеленият цвят са препратка към цветовете на Португалия. Точната стойност на часовника е неизвестна, но повечето от луксозната марка Jacob&Co са на цени от 100 000 до 1 милион евро.

Роналдо дари и един часовник на семейството на покойния Диого Жота. Нападателят на "Ливърпул" също помогна на Португалия да спечели Лигата на нациите в началото на юни. Той влезе като резерва в продълженията. Месец след това - на 3 юли, Жота загина заедно с брат си при пътнотранспортно произшествие в Испания. Жота, който по това време беше на 28 години, записа 49 участия за португалския отбор.