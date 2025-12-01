ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и пловдивските "Ботев" и "Локо" подкрепиха Любо Пенев

2172
Любо Пенев Снимка: "Локо" (Пд)

БФС изрази подкрепа и съпричастност към легендарния нападател и бивш национален селекционер Любослав Пенев, който в момента води тежка битка с онкологично заболяване в германска клиника.

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.

Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.

Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в съобщението на БФС.

Пловдивските "Ботев" и "Локо" също излязоха с постове в социалните мрежи, с които изразиха подкрепа към Любослав Пенев в битката му с коварно заболяване.

Великият голмайстор е бил начело и на двата отбора като треньор.

"Ботев" (Пловдив) изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент.

Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка!

Кураж, Ел Голеадор!", написаха от "жълто-черния" клуб.

"ПФК "Локомотив" (Пловдив) изразява своята подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев в този труден за тях момент.

Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка, както сте печелили много други през своята кариера!

Пожелаваме ви сили, кураж и бързо възстановяване!", обявиха от "Лаута", където Пенев работи за последно.

От "Локо" също така изразиха подкрепата си и към легендарния ни вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който преди няколко дни получи инсулт.

