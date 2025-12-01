Българка с 3 титли от световното по кикбокс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Калина Бояджиева спечели три титли на световното първенство по кикбокс в Абу Даби, а българските национали заслужиха общо 20 отличия в отделните възрастови групи на шампионата в столицата на Обединените арабски емирства.

Бояджиева триумфира в категория над 70 килограма при жените в стиловете лайт контакт и пойнт файтинг, като помогна на женския тим заедно с Христина Андонова и Александра Георгиева да спечели историческа първа световна отборна титла за България в бойния спорт.

Световни шампиони станаха още Диян Димитров в категория до 67 кг на стил К1, Борислав Радулов (до 57 кг, пойнт файтинг) и Мартин Димитров (до 94 кг, лайт контакт) при мъжете, Николай Драганов (до 74 кг, лайт контакт) – при ветераните, както и Александра Димитрова (до 52 кг, фул контакт) и Катрин Гемкова (до 65 кг, лайт контакт) – при жените.

Със сребърни медали се окичиха Кирил Илиев (до 57 кг, лайт контакт), Александра Георгиева (до 55 кг, пойнт файтинг), Полина Галинова (до 56 кг, К1) и Катрин Гемкова (до 65 кг, киклайт).

Бронзови медалисти станаха Кристиян Милушев (до 69 кг, пойнт файтинг), Николай Петров (до 84 кг, пойнт файтинг), Кирил Илиев (до 57 кг, киклайт), Петьо Футлев (до 74 кг, киклайт), Атанас Димов (до 71 кг, лоу кик), Христина Андонова (до 65 кг, пойнт файтинг), както и Мария Петрова при ветераните (до 55 кг, киклайт).

В класирането по медали България зае петото място, като победител стана Италия с 8 златни, 8 сребърни и 12 бронзови, а тройката допълниха Хърватия с 8 златни, 7 сребърни и 9 бронзови и Украйна с 8 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

„Завършихме с равен брой златни медали спрямо топ силите в света. Това не е случайност, а резултат от последователна работа, силни клубове, професионални треньори и стабилно управление, което върна уважението към нашия спорт. Продължаваме да градим — с още повече сила, характер и амбиция. България вече е сред световните лидери. И това е само началото", коментира във Фейсбук Галин Димов, председател на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай (БКМТ).