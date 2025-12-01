"Левски" подкрепи легендите Борислав Михайлов и Любослав Пенев в тежките им битки.

Както е известно, бившият шеф на БФС е в болница след инсулт. Любослав Пенев пък е в германска клиника, където лекарите опитват да го спасят в борбата му с онкологично заболяване.

"Пред здравето и живота всичко останало отстъпва – клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на "Левски" и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка.

ПФК "Левски" иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена.

Кураж, легенди!