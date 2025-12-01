Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ускорен шах

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българката Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на европейското първенство по ускорен шахмат в Косово с награден фонд 40 хиляди евро.

Кръстева събра 7,0 точки след 11 изиграни партии по швейцарската система с 15-минутна контрола и добавяне от 10 секунди на изигран ход, като се нареди на 61-о място в откритата надпревара.

Шампион стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10,0 точки, пред Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9,0 точки. Най-добре от българите при мъжете се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 точки.