НСА заплаши да напусне първенството по хокей на лед, след като съдия удари в главата състезател

НСА заплаши, че ще напусне първенството на България по хокей на лед при мъжете, ако не последват адекватни действия от страна на федерацията по отношение на поведението на официално лице по време на срещата със "Ирбис-Скейт, играна на 27 ноември в София и завършила при резултат 8:3 за НСА.

Причина за недоволството на "студентите" е удар, който нанесе съдията в главата на техния състезател Мартин Николов.

„Спортното събитие беше опорочено от неадекватно и арогантно действие и поведение от страна на официалното лице. Това поведение се изразява във вербални нападки, обиди, заплахи за физическа саморазправа към състезатели, треньори и зрители. Неприемливо е Българската федерация по хокей на лед отново да остане безразлична към тези действия на същия съдия. ХК НСА не може и няма да търпи такива неприемливи действия на лица, които трябва да отговарят за коректното провеждане на срещите.

Клубът ще сезира всички компетентни институции, като Международната федерация по хокей па лед, Министерството на младежта и спорта, както и правоприлагащите органи на Република България. ХК НСА ще направи всичко необходимо в рамките на българското законодателство да защити своите състезатели, треньори и симпатизанти от последващи такива подобни действия", заяви треньорът Станислав Кънчев.

Малко след заплахата за напускане на първенството Българската федерация по хокей на лед (БФХЛ) спря съдийските права на рефера Василий Василев, който удари Мартин Николов.