Верстапен: Не спечелих на "Луасил", защото бях най-бърз

Четирикратният шампион от Формула 1 Макс Верстапен, се възползва оптимално от грешката при стратегията на "Макларън" по време на вчерашното състезание за Голямата награда на Катар на пистата "Луасил".

Нидерландецът от тима на "Ред Бул" спечели надпреварата, в която стартира от третата позиция, с което си осигури шанс да се бори за титлата в Абу Даби през предстоящия уикенд.

Той достигна до победата благодарение на неправилна стратегия на лидерите от "Макларън", при която двамата пилоти на отбора не смениха гумите си по време на колата за сигурност след инцидент по време на седмата обиколка, което в последствие им коства време.

„Не очаквах да спечеля, това е сигурно. Гледайки чистата скорост, не бяхме на същото ниво като "Макларън", но взехме правилното решение, както направиха и повечето други отбори – да влезем в бокса по време на колата за сигурност. Това ни даде допълнителен пит-стоп и ми позволи да спечеля състезанието. Със сигурност това беше и причината да победя", каза пилотът на "Ред Бул", цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Верстапен изостава с 12 точки зад лидера със 408 Ландо Норис от "Макларън", който завърши четвърти в Катар преди последното състезание за 2025 година.

Съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, е трети с 392 и също е в битката за шампионската титла.

Решаващата надпревара за Гран при на Абу Даби е на 7 декември.