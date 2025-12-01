ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус закъсня за тренировка на "Реал"

Ламин Ямал: Меси е №1 за всички времена

1472
Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

18-годишният вундеркинд на „Барселона" Ламин Ямал обяви легендата на каталунците Лионел Меси за най-добрия футболист в историята.

„Уважавам го за това, което означава за футбола.

Според мен той е най-добрият футболист на всички времена.

Лионел знае, че и аз съм добър футболист и че го уважавам. Това е взаимно. И двамата знаем, че аз не искам да бъда Меси. Искам да вървя по своя собствен път.

Не искам да играя като него или да нося номер 10 заради Меси или нещо подобно", каза Ямал в интервю за CBS.

38-годишният Меси играе за американския "Интер Маями".

