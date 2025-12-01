Винисиус закъсня за тренировка на "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилската звезда Винисиус Жуниор закъсня за днешната тренировка на "Реал" (Мадрид).

Както съобщава El Chiringuito, нападателят е пристигнал в базата на мадридския гранд 5 минути след началото на заниманието.

На публикуваните кадри се вижда как автомобилът с бразилеца на пътническата седалка влиза във „Валдебебас".

Вчера „Реал" завърши наравно с „Жирона" като гост в мач от 14-ия кръг на Ла Лига (1:1) и загуби лидерската позиция, на която с точка повече е големият враг "Барселона".

Винисиус се размина с жълт картон за симулация на нарушение срещу него в наказателното поле на домакините.