"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 92 г. почина италианската легенда в тениса Никола Пиетранджели.

Той направи спорта популярен още преди в турнирите да се появят професионалисти. Специалист на червени кортове, печели "Ролан Гарос" през 1959 и 1960 г., има титла и на двойки. Първият представител на страната си с купа от "Големият шлем".

Пиетранджели е рекордьор със 120 победи за купа "Дейвис", с отбора на Италия стига финали през 1960 и 1961 г. Като капитан печели "Сребърната салатиера" през 1976 г.

Член е на залата на славата на тениса.