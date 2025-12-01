Поискаха временно отстраняване на Гонзо като шеф на БФС заради досъдебно производство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалистът по международно спортно право Георги Градев поиска временно отстраняване от длъжност на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо заради заведено срещу него досъдебно производство.

Това става ясно от следния пост във фейсбука на Градев:

Уважаеми приятели, колеги и членове на българската футболна общност,

Информирам ви, че на 27.11.2025 г. изпратих официално писмо до Изпълнителния комитет на БФС, с което настоявам за временно отстраняване на Георги Иванов – Гонзо от заеманата от него длъжност до приключване на образуваното от Софийска районна прокуратура досъдебно производство.

Причината за искането е наличието на публично известни данни и изявления на самия г-н Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование и нейната роля в професионалния му път.

Това искане има единствено институционална цел – да се защити репутацията и стабилността на БФС като сдружение в обществена полза и член на международната футболна общност.

Подобна практика съществува в редица футболни федерации в Европа (вкл. Испания), където президентите се отстраняват временно при разследване, за да се гарантира прозрачност и доверие.

Публикувам пълния текст на писмото, изпратено до БФС:

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ (БФС)

27 ноември 2025 г.

гр. София

ОТНОСНО: Искане за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата длъжност поради образувано досъдебно производство

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ,

Обръщам се към Вас с настояване за временно отстраняване на г-н Георги Иванов от заеманата от него длъжност в БФС до приключване на досъдебното производство, образувано от Софийска районна прокуратура.

След подаден от мен сигнал, на 10.11.2025 г. Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за ползване на предполагаем неистински официален документ – дипломата на г-н Георги Иванов за средно образование.

За предполагаемата диплома на г-н Иванов обществено известно е следното:

• В периода 1992–1994 г. г-н Иванов е активен професионален състезател в Пловдив. Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома, издадена от 22-ро СОУ в София през 1994 г.

• На 28.11.2001 г. г-н Иванов заявява в „Шоуто на Слави", че е завършил само 8-и клас.

• През м. март 2024 г. г-н Тодор Батков, адвокат и бивш собственик на ПФК "Левски", публично заявява по отношение на г-н Иванов: "той дойде от Пловдив с осми клас".

Г-н Иванов пристига от Пловдив в ПФК "Левски" едва през 1997 г.

Считам, че оставането на лице, за чиято диплома за средно образование прокуратурата е образувала досъдебното производство, начело на сдружение за обществена полза и с международно признание, е несъвместимо с необходимия стандарт на институционална почтеност, който БФС следва да поддържа. Подобни обстоятелства имат негативно отражение върху общественото доверие и върху имиджа на организацията. В редица европейски футболни федерации е утвърдена практика президентът да бъде временно отстранен за срока на разследването (включително в Испания).

Настоящото искане не цели да предреши фактите по висящото разследване. Временното отстраняване представлява предпазна мярка с цел защита на репутацията и стабилността в управлението на БФС до окончателното изясняване на обстоятелствата от компетентните органи. То е в съответствие със стандартите на ФИФА и УЕФА относно етичното управление и с духа на Устава на БФС.

Моля, разгледайте това искане своевременно и упражнете предвидените Ви правомощия с оглед авторитета и интереса на българския футбол.

Подобно искане ще бъде отправено и до ФИФА и УЕФА, където г-н Иванов заема длъжност в комисии.

С уважение,

Георги Градев