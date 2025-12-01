Карлос Насар отказа милионите, ще вдига за България! (Видео)

Най-голямата ни спортна звезда в момента Карлос Насар отказа милионите, предлагани му от други държави и ще продължи да вдига за България!

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести подписа договора с федерацията публично. Обяви, че го прави не заради нея, а заради децата на България, родния си клуб в Червен бряг и заради паметта на своя треньор.

На предстоящото общо събрание на федерацията обяви, че ще подкрепи Асен Златев.

"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България.

Първото ми предложение от чужда страна беше преди 4 години. Бившият ми треньор тогава още беше сред нас, поклон пред паметта му. Той ми обясни защо не трябва да взимам това решение лесно. Павел сега се грижи за клуба и вади шампиони - това е клуб "Старт" в Червен бряг. Тази година имат 65 медала от републикански, както медали от световни първенства.

Президентът на този клуб Николай се погрижи да не се усетят проблемите във федерацията. Те с техните действия ми показаха колко трябва да е важна България.

Разписвам договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли, тяхната идеология и България", заяви Карлос Насар.

"Договорът не беше толкова важен за подготовката, а за спокойствието на всички хора в България. В този момент оставам в България и благодаря за подкрепата - благодаря на Павел и баща му, Бог да го прости. Благодаря на целия ми екип, благодаря и на Асен Златев, който се надявам да стане президент. Благодаря и на спонсорите ми. Вярвам, че Асен Златев може да се справи с отговорността и аз съм плътно зад него", добави Насар.