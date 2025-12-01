Бившият директор на спортното училище в Бургас Янчо Стойчев: Принципите не са за продан, никога няма да ги потъпча

"Принципите не са за продан. Никога няма да ги потъпча", това обяви публично на страницата си във Фейсбук доскорошният директор на бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" Янчо Стойчев,по повод отказа си да

участва във втория етап от конкурса за нов ръководител на школото.

Уточнява, че не се е явил по лична преценка, въпреки, че е бил напълно подготвен отново да заеме поста в учебното заведение. Тази му увереност идва от успешните 3 години начело на училището, в което са постигнати видими резултати в цифрите, визията и микроклимата.

"Решението ми е водено от желанието да остана извън политически очаквания и зависимости, както и извън всякакво "странично кадруване" в образователната институция", пише Стойчев.

Разкрива, че през последния месец му предлагали различни "варианти" за "помощ" - партийни обещания, подкрепа от конкретни кръгове, дори лобистки и задкулисни уговорки, които уж щели да "улеснят нещата".

Отказал всичко без колебания. "За мен постът не е самоцел. Няма как да приема помощ , за която после ще се изисква връщане на услуги, които могат

да ударят директно по нашето бъдеще - децата. Не участвам в подобни игри, защото образованието, спортът и културата трябва да стоят далеч от партийни интереси. Не желая по никакъв начин името ми да бъде свързвано с такива партийни среди. Принципите ми не търпят компромис", признава Янчо Стойчев.

Според 37-годишният бивш шампион и треньор по плуване, ако искаме промяна, тя не идва с плакати и речи, а с морал - с изборите, които правим, когато никой не гледа.

"Пожелавам успех на следващия директор на СУ"Юрий Гагарин" и се надявам да не прави компромиси с изпълнението на

проекта за Дом на училището, който с моя екип придвижихме до етап, в който не би трябвало да има връщане назад", споделя

Янчо Стойчев и завършва с думите "Няма по -голяма победа от това да запазиш себе си ".