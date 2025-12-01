ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори, класиране и програма на 18...

След победата във Варна всички в ЦСКА са здрави

Снимка: ЦСКА

Днес ЦСКА ще продължи подготовката си за поредния шампионатен сблъсък, който е само след 2 дни – домакински двубой срещу "Локомотив" (Пловдив). Вчера „армейците" проведоха възстановителна тренировка след успеха над "Спартак" във Варна (4:0), като всички футболисти, попаднали в групата за мача, са в добро физическо състояние.

Днес и утре „червените" ще се готвят едноразово на тренировъчната база в "Панчарево", а в сряда (3 декември) от 18:00 ч. ще излязат срещу "Локомотив" (Пловдив) на Националния стадион „Васил Левски" в двубой от 18-ия кръг на Първа професионална лига.

Снимка: ЦСКА

