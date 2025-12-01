Веласкес пред испански журналист: "Левски" се представя повече от отлично

Треньорът на "Левски" Хулио Велескес даде голямо интервю пред испанеца Хосе Давид Лопес за youtube канал му "Ел Енганче". В него предводителят на "сините" говори за кариерата си, защо е избрал да води клуба от "Герена", както и какви са целите на тима през тази година.

"От много рана възраст исках да стана футболен треньор и работя много, за да еволюирам в този занаят, каза Веласкес, който в последните години е работил в 15 отбора, а е започнал първо като треньор на деца на по 7-8 години", каза той.

"Чувствам се привилегирован, защото съм имал възможността да водя отбори от елитните дивизии на различни страни, което е опит и богатство. Това е израстване и в професионален план, и в личен. От миналия сезон съм в "Левски" и съм много благодарен за всичко. Работя всеки ден и се опитвам да се насладя на процеса и на пътя с отбора", добави Веласкев.

"В 80-90% от отборите, които съм водил, целта е била да запазят мястото си в групата, което е цел още в началото на сезона или става по време на самата кампания.", уточни треньорът.

"През миналия сезон имахме различни варианти, опитахме се да изберем най-добрия, знаейки, че ще бъде различно. Надявахме се, че най-доброто предстои. През януари приехме "Левски", защото е интересен проект. Отборът беше в деликатна позиция - на 4-5 място с голямо изоставане от лидера "Лудогорец", мисля 13 точки зад водача. Имахме късмета да влезем през януари, когато в България има пауза в първенството заради атмосферните условия. Имахме лагер в Анталия в продължение на три седмици, за които трябваше да се опознаем. Започнахме страхотно още в първия мач, като победихме "Лудогорец". В края на сезона успяхме да станем вицешампион, което не се бе случвало девет години. Това ни позволи да играе в Европа и да играем за суперкупата, като финалът ще бъде на 3 февруари. Беше повод за радост и гордост. В началото на този сезон имахме несигурност как ще се справим с толкова мачове - предварителните кръгове на Лига Европа, Лига на конференциите, първенство, купа на България. Изиграхме много мачове, но отборът се представи фантастично. Представянето е повече от отлично. На първо място сме, продължаваме напред на осминафиналите за купата през декември, както и за суперкупата срещу "Лудогорец". Можем да се борим за три трофея, феновете мечтаят. "Левски" е с фантастична история. Това е клуб, който има най-много трофеи след ЦСКА, но има най-много фенове, истинска лудост е. От девет години обаче тимът не беше ставал втори, а от 16 години няма титла. Ние сме в серия от положителни резултати, отборът играе добре, феновете се отъждествяват с отбора", разказа Веласкес пред сънародника си.

"Засега сме много доволни от сезона, но остават още много мачове. През миналия сезон феновете бяха плътно до отбора. През лятото стигнахме до последния кръг на квалификациите за Лигата на конференциите. Играчите свършиха страхотна работа. Направихме много добри мачове, атмосферата на стадиона ни беше невероятна. Има страхотна синергия между отбора и публиката. Уважаваме много съперниците ни - ЦСКА 1948 са втори на 8 точки, "Лудогорец" трети на 11, но имат мач по-малко и потенциално са също на осем. Има и зимен трансферен прозорец, като "Лудогорец" са мощни финансово за българската действителност", смята той.

"В отбора общуваме основно на английски с футболистите. Пред медиите говоря испански, защото имам преводач. Разбирам някои думи на български, но не владея езика. Миналата година успяхме да изравним в дербито с ЦСКА в последните секунди, което беше брутално. Тези мачове се играят на Националния стадион. Атмосферата на този мач е много хубава и колоритна. Този мач беше особен - през първото полувреме можеше да се играе, през второто полувреме имаше много спирания поради различни причини. За хората тук този мач е много важен от седмицата преди него до седмицата след двубоя. Но за нас като треньори трябва да гледаме по-професионални и имаме визия какво ще се случи след това. Дерби е, но е само един мач, за нас е важна цялата картина" каза испанецът.

"Българското първенство си има специфики - различно е, не съдя дали е по-добро или лошо от други шампионати. "Левски" е отборът с най-много публика. На домакинските мачове е отлична обстановката, но където и да играем навън, е пълен секторът за гости. Феновете ни пътуват навсякъде. Казах и преди, че съм водил основно отбори, които са в затруднено положение, което ме е калило като характер. Затова изчаках за последната оферта и предпочетох да водя тим, който се бори да печели всеки мач, а не такъв, който се опитва да избегне загубите. "Левски" е проактивен отбор, в който от първия ден се опитваме да наложим нашата визия за игра и стил, да доминираме в мачовете с притежание на топката. Започнахме добре и не говоря само за първия мач с "Лудогорец". В първия месец-месец и половина още се адаптирахме, но след това отборът е постоянно във възходяща линия. През този сезон имаме по-голям състав и сме постоянни. Ние сме отбор, който държи инициативата и се опитва да играе постоянно в полето на съперника. Когато не владеем топката, притесняваме противника, за да сбърка и да си върнем притежанието. Не знам дали ще спечелим титлата, но засега съм щастлив от това, което правим и това, което постигаме. Това е пътят ни от януари насам и идеята е същата, не се е променила", убеден е треньорът.

"Президентът и собственик Сираков е страхотна личност. Очарован съм от него, защото е много честен и откровен. Директен е и буди доверие. Българският футбол, ще се отнася и да националния отбор, не е в най-добрия си момент. Това е процес и се очаква следващата стъпка. Отборът не постига добри резултати. Дълъг процес е да се подобрят нещата, зависи от различни фактори. Имаме национали - и млади, като Вуцов или Марин Петков, и опитни, като Кристиан Димитров или нашия капитан Костадинов. Много сме щастливи с тях. Но българският национален тим е в момента на търсене на себе си, със сигурност може да бъде по-добър", сигурен е Веласкес.

"Досега сме отлични, но остават още много мачове до края. Хубаво е, когато те спират хората в града и те поздравят винаги с усмивка. Това е безценно. Но ние имаме отговорност пред тези хора и работим ежедневно, мач след мач да ги радваме. На финала ще видим дали сме достойни. За мен най-добрият треньор в историята е Гуардиола, но миналия сезон той не спечели нищо с "Манчестър Сити" и стана обект на критики. Висенте дел Боске спечели всичко с "Реал" (Мадрид), но имаше у трудни моменти. Карло Анчелоти също е бил поставян под съмнение. Футболът е сложен" завърши Хулио Веласкес.