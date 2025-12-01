Росен Желязков: Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

„Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена". Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино, посветена на подготовката за старта на Giro d'Italia 2026 в България, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Премиерът беше посрещнат и от италианския министър на спорта Андреа Абоди.

„Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г", допълни министър-председателят.

По време на разговора бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието през 2026 г.

„Giro d'Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот," отбеляза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

„Домакинството на първите етапи на Giro d'Italia ще постави България на картата на световния туризъм и ще презентира българската природа и история пред милиони нови посетители от цял свят," отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Giro d'Italia е едно от най-престижните и най-гледани колоездачни състезания в света, с над 100-годишна история. Състезанието се излъчване от телевизионни канали в около 200 държави, което гарантира значителна международна видимост за България и изключителни икономически ползи за страната ни.