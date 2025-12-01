Мъри Стоилов: "Гьозтепе" изигра в Анталия най-добрия си мач като гост

Старши треньорът на турския "Гьозтепе" Станимир Стоилов остана доволен от представянето при гостуването на "Анталия", спечелено с 2:1.

След успеха в 14-ия кръг на турския елит тимът на Мъри 26 точки и заема 4-ото място.

„Смятам, че спечелихме много важни три точки за нашата стратегия през сезона. Като погледна мача сега, мога да кажа, че сме изиграли най-добрите 65 минути като гости през този сезон. Бяхме особено силни през първото полувреме и до средата на второто. И двата отбора отбелязаха голове от статични положения. Това е важен пример за нас. Обикновено сме добри в защита при статични положения, но сега допуснахме гол. Това не трябва да се повтаря", обяви Стоилов.