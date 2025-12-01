ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Онлайн търговията не уби магазините, наеми растат ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21825049 www.24chasa.bg

Стана ясно в кои дисциплини ще участват плувците ни на европейското

1296
Петър Мицин

Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн започва утре (02.12) в полския град Люблин.

България ще бъде представена от седем състезатели - 4 в мъжката надпревара и 3 в женската.

Европейският шампион Любомир Епитропов ще участва в три дисциплини (50, 100 и 200 метра бруст). Петър Мицин ще преследва поредното си отличие от голямо първенство на 200, 400 и 800 метра свободен стил. Калоян Левтеров е сред заявените в стартовете на 50, 100 и 200 метра гръб, в същите дисциплини ще се включи и дебютантът Дарен Кирилов.

Диана Петкова е със заявка за участие в 6 дисциплини при жените (50 и 100 метра свободен стил, 50 и 100 метра бруст, 100 и 200 метра съчетано плуване). В Люблин Габриела Георгиева ще застане на старт на 50, 100 и 200 метра гръб, а Тея Николова на 50 и 100 метра бруст.

Заедно със състезателите в Полша са треньорите Кристиян Минковски и Николай Вакареев, както и кинезитерапевтът Марий Иванов, съобщават от Българската федерация по плуване.

Сутрешните серии от Европейското първенство започват в 11,00 часа, а финалите са от 20,00 часа. Стартовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Петър Мицин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България