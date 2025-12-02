Капитанът на “Левски” бележи най-често в елита

Един от лидерите на “Левски” - Марин Петков, е играчът, който най-често бележи попадение от всички футболисти в родния елит. Капитанът на “сините” отбелязва средно на всеки 109 минути, което му отрежда първото място в тази класация.

В последния мач на Петков му бяха нужни едва 22 мин, за да се разпише във вратата на “Септември” при гръмкия успех 7:0. За последно “Левски” спечели с толкова изразителен успех мач от елита у нас от 7 г., когато бе сразен “Верея”.

Марин има на сметката си 7 попадения в Първа лига, а голяма част от тях са като резерва. Втори по честота на отбелязване на гол в елита ни е друг играч на “Левски” - Мустафа Сангаре. Таранът на столичани вкарва средно на всеки 122 мин.

В същото време треньорът на столичани Хулио Веласкес призна в родината си Испания, че е очарован от мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков. Предводителят на лидера в Първа лига призна, че иска отборът му да се бори за трите възможни отличия през кампанията - първенството, купата и суперкупата на страната.

“Засега сме много доволни от представянето, но остават още много мачове. Разбирам някои думи на български, но не владея езика. Хората в София ме спират и поздравят винаги с усмивка. Това е безценно”, каза Веласкес.

