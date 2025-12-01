Вратарят Марк-Андре тер Щеген тренира с "Барселона" за първи път от лятото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят Марк-Андре тер Щеген поднови тренировки с отбора на "Барселона" след 5 месеца отсъствие. Германецът е тренирал за първи път с другите вратари Жоан Гарсия и Войчех Шчесни при завръщането си от операция на гърба през лятото.

Гарсия бе привлечен през лятото и е новият титуляр за испанския шампион и лидер в Ла Лига.

"Барселона", иска да се раздели с Тер Щеген след 11 години още през януари. Той обаче има договор до 2028-а.

Трансфер може да е в интерес на Марк-Андре тер Щеген, тъй като селекционерът Германия Юлиан Нагелсман заяви, че би го взел на световното първенство догодина, само ако отново играе редовно.

Оливер Бауман заместваше Тер Щеген през последните месеци в националния тим и има дебат дали Мануел Нойер трябва да бъде помолен се завърне в държавния отбор, ако Тер Щеген не е в състава за Мондиал 2026.