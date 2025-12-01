Три месеца принудителна почивка за Влахович от "Юве"

Нападателят на "Ювентус" Душан Влахович ще бъде извън игра дълго време, обявиха от клуба. "Прегледите показаха сериозно увреждане на мускулно-сухожилната връзка на левия аддуктор. Ще бъдат необходими нови изследвания, за да се уточни терапевтичния метод на лечение", съобщиха от гранда от Торино.

"Ще повторя това, което казал и вечерта - според мен ще отсъства между два и три месеца", каза за Влахович треньорът на "Юве" Лучано Спалети на пресконференция преди мача срещу "Удинезе" за купата на Италия.