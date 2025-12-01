ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три месеца принудителна почивка за Влахович от "Юве"

Душан Влахович

Нападателят на "Ювентус" Душан Влахович ще бъде извън игра дълго време, обявиха от клуба. "Прегледите показаха сериозно увреждане на мускулно-сухожилната връзка на левия аддуктор. Ще бъдат необходими нови изследвания, за да се уточни терапевтичния метод на лечение", съобщиха от гранда от Торино.

"Ще повторя това, което казал и вечерта - според мен ще отсъства между два и три месеца", каза за Влахович треньорът на "Юве" Лучано Спалети на пресконференция преди мача срещу "Удинезе" за купата на Италия.

Душан Влахович
