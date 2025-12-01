Българин със 7-о място на силен турнир по джудо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Георги Граматиков завърши седми на Гран при турнира по джудо в Абу Даби, след като записа две победи и две загуби в категория до 81 килограма.

На старта на „Мастърс" надпреварата българинът преодоля с вадзари Лачлан Мурхеад (Великобритания), после и таджикистанеца Бехрузи Ходжазода, също с вадзари.

Граматиков загуби от Франсоа Драпо (Канада) на четвъртфиналите, а в репешажите отстъпи пред състезаващия се за Бахрейн руснак Гаджидавуд Гасанов - ипон.

На това състезание за първи път от три години джудистите от Русия бяха допуснати да участват с националните си символи - флаг, химн и знаме, съобщават от Българската федерация по джудо.

Те спечелиха две титли и два сребърни медала, като в тежка категория до 100 килограма оформиха руски финал.

На турнира участваха общо 373 джудисти от 52 държави.