Отнемат още 6 точки на "Шефилд Уензди"

Един от най-старите английски клубове - "Шефилд Уензди", бе наказан с отнемане на 6 точки от актива си заради нарушение на правилата на Английската футболна лига относно финансовите задължения, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

На отбора, който е в дъното на класирането в Чемпиъншил (II ниво на Острова), бяха отнети още 12 точки през октомври заради финансови проблеми. В момента тимът е с минус 10 точки и е твърдо на последно място в класирането с мижави към момента перспективи за спасение.

"На "Шефилд Уензди" ще бъдат отнети шест точки с незабавен ефект за много нарушения на правилника за задълженията за плащане", се казва в позиция на лигата.

На бившия собственик на клуба Дежфон Чансири е забранено да бъде собственик или директор на който и да клуб през следващите три години. Лигата санкционира клуба и през юни за многобройни нарушения, след като не бяха платени заплатите на футболистите. Клубът, който е на 158 години, се продава.

Футболист на "Уензди" е младежкият национал Михаил Полендаков.