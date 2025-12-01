ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски ас пред завръщане за "Милан"

ЦСКА победи 3:0 "Черно море" във Варна, подкрепи Любо Пенев

Волейболисти и фенове държат транспаранта в подкрепа на Любо Пенев. Снимка: ЦСКА

ЦСКА постигна чиста победа с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) при гостуването на "Черно море" (Варна) в последната среща от 7-ия кръг на волейболното ни първенство при мъжете.

С успеха си днес „армейците" на треньора Александър Попов са четвърти след "Нефтохимик", "Локомотив Авиа" и шампиона "Левски".

Бургазлии са с 6 победи, пловдивчани с 5, а "сините" с 5 и 1 загуби. ЦСКА е с 4/2.

Във Варна Тодор Костов вкара 13 точки за ЦСКА, Хеймиш Хазълдън добави 11, а Теодор Тодоров остана с 9. За домакините камерунският диагонал Марсел Гуиндонг се отличи със 17 точки, а Виктор Йосифов остана с 13.

След мача "червените" волейболисти и феновете им издигнаха транспарант в подкрепа на футболната легенда Любо Пенев, който води битка с онкологично заболяване в Германия.

